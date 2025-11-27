Vídeo Viral
Un increïble incendi a Hong Kong deixa desenes de morts
Les conseqüències han estat devastadores, amb, de moment 65 morts i més de 280 desaparegudes
Les imatges són esfereïdores. Corresponen al gran incendi que ha tingut lloc aquesta setmana al gran complex de habitatges públics de la localitat Wang Fuck Court, a Hong Kong, Àsia, quan el foc s'ha començat a disparar amb una violència excepcional i que de moment, ha provocat la mort de 65 persones i la desaparició de 280. A més de les més de cent que s'han quedat sense un lloc on viure. El fet també ha deixat a 70 persones hospitalitzades, 15 d'elles en estat crític i 28 en estat greu. Es una de les pitjors tragèdies que ha succeït mai a la que fos colònia britànica i en l'actualitat territori autònom de la Xina.
En el vídeo de la portada, es veu un fragment del moment en el qual les flames devoren el bloc de pisos.