Vídeo Viral
Fortes inundacions al sud de Tailàndia
Hi ha més de 2,7 milions de persones afectades
Les fortes inundacions a Tailàndia en els darrers dies han causat estralls al sud del país, concretament a la regió de Hat Yai, a la provincia de Songkhla, on ja s'han cobrat la vida de 41 persones i hi ha 2,7 milions d'afectats en 20 províncies. Segons ha informat el Departament de Prevenció i Migració de Desastres de Tailàndia (DPMD), 941.000 cases també haurien patit danys de diversa consideració.
El vídeo de la portda, no és més que una petita mostra de la catàstrofe que s'ha originat a la regió tailandesa que fa frontera amb Malasia i que d'es d'avui mateix ha estat declarada en estat d'emergència.