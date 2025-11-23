Vídeos virals
Justin Bieber s’atura a la carretera per ajudar un conductor amb el vehicle avariat
El cantant va oferir assistència al jove que travessava “un dels dies més difícils” de la seva vida
Justin Bieber va protagonitzar un gest solidari que s’ha viralitzat a les xarxes socials després d’aturar-se per ajudar un jove que havia quedat amb el cotxe avariat al voral d’una carretera. El mateix afectat va explicar a les seves xarxes que es trobava “en un dels dies més difícils” de la seva vida i ningú s’havia aturat a donar-li un cop de mà fins que el cantant de 31 anys va aparèixer. El jove es gravava lamentant la seva situació i Bieber va detenir el seu vehicle i li va oferir ajuda. El moment enregistrat pel conductor ha generat nombroses reaccions que elogien el gest del músic.