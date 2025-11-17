Vídeo Viral
Un poble d'Irlanda queda cobert per escuma marina
Ha succeït a Loughshinny, un poble proper a la capital del país
Els habitants de Loughshinny, un poble molt proper a Dublín, la capital d'Irlanda, s'han llevat aquesta setmana i han vist com tota la localitat estava coberta de blanc absolutament, com si hagués nevat fortament. Doncs res més allunyat de la realitat, el que semblava neu, és en realitat escuma del mar. Es tracta d'un fenomen natural inusual provocat per fortes ventades i pluges. Aquests dos elements han agitat l'aigua i en barrejar-se amb matèria orgànica dissolta han format unes bombolles que han derivat en aquesta situació que ha cobert tot el poble de blanc.
És d'aquelles coses que si no hagués estat gravada semblarien més pròpies de la ficció que de la realitat, però la veritat és que el vídeo on es mostra aquest fenomen descrit, s'ha fet viral en qüestió d'hores a totes les xarxes socials, per l'inusual del fet.