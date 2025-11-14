Vídeo Viral
Luis Rubiales és agredit amb ous a la presentació del seu llibre
És l'escena de les últimes hores, el moment del qual tothom està parlant: l'agressió patida per l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol quan li van llençar tres ous durant la presentació del seu llibre: "Matar Rubiales" a l'Espacio Eventis, a Madrid. Són molts els vídeos i, sobretot, mems que han corregut per xarxes parodiant la situació. En les darreres hores han circulat informacions que diuen que l'agressor podria ser un dels seus dos tiets, Luis Rubén Rubiales, a qui el propi imputat pel petó a la futbolista Jennifer Hermoso, ha decidit no denunciar, ja que diu que té molta "ràbia" i "odi acumulats".