Vídeos virals
L'executiu d'una farmacèutica es desmaia al Despatx Oval durant un acte amb Trump
El directiu Gordon Findlay va perdre el coneixement en un esdeveniment sobre el preu dels tractaments contra l’obesitat
Un executiu de la farmacèutica Novo Nordisk, empresa productora del medicament Ozempic, s'ha desmaiat avui al Despatx Oval de la Casa Blanca durant un acte encapçalat pel president dels Estats Units, Donald Trump. El directiu ha estat identificat com Gordon Findlay i es trobava dret a pocs metres del president quan es va desplomar sobtadament mentre prenia la paraula el director executiu d’Eli Lilly, David Ricks. La Casa Blanca va ordenar retirar la premsa de la sala mentre s’atenia l’afectat. L’acte formava part d’una iniciativa per abordar la reducció dels preus dels tractaments contra l’obesitat, en què participaven representants de diverses empreses farmacèutiques.