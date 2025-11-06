Vídeo Viral
Esfondrament d'una torre medieval a Roma
La mítica Torre de Conti de la capital estava en obres pel seu mal estat
Aquesta setmana s'han viscut moments de pànic a Itàlia, concretament a la capital, a Roma, quan de sobte s'ha esfondrat gran part de la Torre medieval de Conti. Una estructura que data del segle XIII. El fet ha aixecat, tal com es veu al vídeo de la portada i a nombrosos que corren per la xarxa social X, un gran núvol de pols que ha envaït la calçada que es trobava farcida de turistes en el moment de l'incident.
La torre estava en obres des de feia uns mesos, ja que estava en un estat absolut d'abandonament des del 2006, un dels operaris que es trobava en una de les bastides, ha quedat atrapat sota les runes del monument i ha passat onze hores fins que ha pogut ser rescatat i traslladat en ambulància a l'hospital més proper.