7 morts en un accident d'avió a Kentucky
L'incident també ha deixat 11 morts
Un avió s'ha estavellat a l'Estat estatunidenc de Kentucky, escassos instants després que s'hagués enlairat des de l'aeroport de Louisville. L'accident ha provocat la mort de 7 persones i ha deixat 11 ferits més i ha provocat una columna de foc i fum immensa per l'explosió que ha causat l'impacte contra el terra de la nau, tal com han captat diversos testimonis de la localitat. Els vídeos que corren per xarxes on es veuen grans columnes de foc i fum són molts, però el que més ha impactat és un en què es capta el moment exacte de l'impacte i la posterior explosió. Ho han gravat les càmeres de vigilància d'un pàrquing proper al lloc on s'ha produït el sinistre.
L'avió, que transportava 144.000 litres de combustible quan va patir l'accident, pertanyia a l'empresa estatunidenca de missatgeria United Parcel Service (UPS) i no es descarta que en les pròximes hores i hagi més víctimes mortals.