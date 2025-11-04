La mascota d'un equip de futbol és expulsada per anar beguda
Ha succeeït en un partit de la lliga regional d'Anglaterra
La mascota anomenada 'Sammy the Saint', de l'equip St Albans City del futbol regional d'Anglaterra, ha estat expulsada després d'un vídeo que ha corregut per xarxes, en el qual es veu com la persona que s'amaga sota el ninot va beguda i ensopega quan intenta saltar la barrera d'accés a les graderies que hi ha darrere d'una de les porteries. A més, l'individu, també va començar a fer 'botifarres' a alguns aficionats de l'afició rival.
Els fets, que es poden veure en el vídeo de la portada, han tingut lloc aquest dissabte durant un partit que l'equip disputava al Pirelli Stadium, la casa del Burtion Albion FC, de la setena divisió britànica. En acabar l'enfrontament entre ambdós conjunts, la mascota de l'equip rival decideix saltar la barrera que dona accés a la graderia local i començar a fer botifarres per provocar els aficionats.