Vídeo Viral
Captat a Jaén un linx ibèric amb despigmentació temporal
Tot i que havia corregut la informació que es tractava del primer felí peninsular amb leucisme, ja ha estat desmentida
El linx ibèric va estar catalogat durant molts anys com una espècie amb perill d'extinció per la dràstica reducció de la població que havia patit l'espècie, però, per sort, el juny del 2024, va 'sortir' d'aquesta situació i ara es considera que és un animal vulnerable segons la llista vermella de la UIC -Unió Internacional per a la Conservació de la Natura-. Per això, sempre és destacable quan algú capta un linx a qualsevol lloc de la península. Però el que surt en el vídeo, a més, té una particularitat molt especial i és el que ha generat debat a les xarxes i fins tot que una informació que s'havia difós amb relació al seu color de pell hagi hagut de ser desmentida.
Convé anar per parts i explicar bé els fets. El passat 22 d'octubre un fotògraf de Jaén, anomenat Ángel Hidalgo va aconseguir una instantània que va ser catalogada de "proesa única" en el món de la fauna ibèrica: captar en vídeo i imatge, el que semblava el primer exemplar d'un linx ibèric leucític - això vol dir, que per culpa de la seva genètica pateix una despigmentació de la pell, fent que el seu pelatge es torni blanc o pàl·lid-. Aquest fet, que es mostra en el vídeo, havia provocat una gran admiració en el sector, per l'estranyesa de que això es produeixi i una gran viralitat a xarxes, acumulant fins a 17 milions de visualitzacions a la xarxa X. Uns dies després, però, mitjans espanyols com l'Agència Maldito Bulo, encarregada de verificar la veracitat de les notícies que es publiquen a l'entorn mediàtic i a la premsa, va dir que la condició de leucisme que se li atribuïa a l'animal no era tal i que la pèrdua del color del seu pelatge, res tenia a veure amb aquesta malaltia, sinó amb l'estrès i que es tracta d'un procés normal, temporal i reversible i que, per tant, passats uns dies, recuperarà el seu to de pell habitual.