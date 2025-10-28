Vídeo Viral
Un submarinista es fa amic d'un pop
L'home ha hagut d'estar 4 dies interactuant amb el pop per aconseguir el resultat que es veu en el vídeo
Hi ha vegades que certes persones sembla que tinguin una capacitat fora de lo comú per domar alguns animals. És el cas d'aquest vídeo, però en aquesta ocasió, s'ha de dir que hi ha truc. Publicat a la xarxa social Tik Tok per l'usuari @matt.h, explica que per aconseguir que el pop que apareix en el vídeo li faci cas, ha estat 4 dies submergint-se a les profunditats d'aquesta platja per interactuar amb l'animal. A la prova gràfica es mostra només un fragment on es veu el cas que li fa l'octòpode al jove, qui descriu el moment com una "experiència màgica" i que és una sensació que "incomparable a qualsevol altre que hagi viscut". Explica a més, que cada dia que passa, la relació va a més.