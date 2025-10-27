Vídeo viral
Un repartidor cau a una fossa durant un funeral a l'Ecuador
L'home es disposava a entregar unes flors quan va caure al forat
Un repartidor va protagonitzar una de les escenes més surrealistes dels últims temps a l'Ecuador. Es la típica cosa que si no hagués estat gravada, no ens l'hauríem cregut. I és que sabem d'aquest succés, gràcies al fet que un usuari va gravar el moment. En el vídeo, que ha estat publicat a diverses xarxes com Tik Tok o Facebook, i que s'ha fet viral en qüestió d'hores, s'observa com un repartidor acudeix a un enterrament a un cementiri de l'Ecuador per entregar unes flors i acaba caient a la fossa on serà enterrat el difunt, provocant la incredulitat i el somriure dels presents a la cerimònia.