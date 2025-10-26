Vídeos virals
El volcà Taal a Filipines entra en erupció
El fenomen ha emès columnes de cendra i gas de fins a dos quilòmetres d’alçada
El volcà Taal, a Filipines, ha entrat novament en erupció aquest cap de setmana, expulsant potents columnes de cendra i gas que han arribat als dos quilòmetres d’alçada. Les autoritats han decretat el tancament total de l’accés a l’illa per motius de seguretat davant l'activitat volcànica. Un arc de Sant Martí s’ha format sobre el cràter durant l'erupció, oferint una imatge inusual enmig del fenomen natural.