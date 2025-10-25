Vídeos virals
Milions de crancs vermells inunden l’illa de Christmas en la seva migració anual
Els crustacis migren del bosc al mar i el fenomen transforma el paisatge del territori australià
L’illa de Christmas, a Austràlia, és aquests dies l’escenari de la migració anual de milions de crancs vermells que es desplacen del bosc fins al mar per reproduir-se. Els crustacis travessen carreteres i zones urbanes durant el trajecte, cobrint el paisatge d’un intens color vermell. El fenomen marca l’inici de la temporada de pluges i és considerat un símbol de l’illa i un exemple de convivència entre la natura i la vida humana.