Vídeo viral
Serena Williams balla al ritme de les gaites a Oviedo abans dels Premis Princesa d’Astúries
La tenista nord-americana ha protagonitzat un moment espontani que ha captivat el públic asturià
Serena Williams ha sorprès els vianants d'Oviedo en deixar-se portar pel so de les gaites que ressonaven pels carrers del centre de la ciutat, en el marc de la jornada prèvia als Premis Princesa d’Astúries 2025. El guardó reconeix la carrera i la influència internacional de Williams en l’àmbit esportiu. El vídeo difós a la xarxa social X mostra la llegendària tenista somrient i movent-se al compàs de la música tradicional. L’escena ha esdevingut viral i ha mostrat el vessant més proper i espontani d’una de les figures més influents del tenis mundial.