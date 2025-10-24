Vídeos virals
Una papallona ferida torna a volar després d’un trasplantament d’ala a Nova York
La intervenció va durar cinc minuts i es va realitzar amb goma d'enganxar i maizena
Un equip de rescatadors del Nature Center de Sweetbriar, situat a Smithtown, Nova York, ha dut a terme un trasplantament d’ala a una papallona monarca ferida que va recuperar la capacitat de volar. La intervenció va durar cinc minuts i es va realitzar amb eines bàsiques com goma d'enganxar i maizena. Els insectes d'aquesta espècie recorren més de 4.500 quilòmetres des del nord dels Estats Units i del Canadà fins als boscos de Michoacán, a Mèxic. En les darreres dues dècades, la població migratòria de l’est d’Amèrica del Nord ha disminuït en més d’un 80 %, a causa de factors com la degradació dels ecosistemes pel canvi en l’ús del sòl i l’ús d’herbicides als llocs de reproducció.