Un grup armat assalta el Museu del Louvre i usa un muntacàrregues per entrar
Els individus anaven armats amb motosserres i han trencat les finestres
El Museu del Louvre de París ha estat escenari avui al matí d’un atracament, segons ha informat el ministre de l’Interior, Laurent Núñez. Quatre persones vestides amb armilles grogues d'obra han arribat en motocicleta a la zona del museu situada al costat del riu Sena. Els assaltants haurien aprofitat unes obres en curs per usar un muntacàrregues i accedir a la primera planta de l’edifici. Els individus anaven armats amb motosserres i van trencat les finestres per aconseguit entrar a l’interior del museu. La policia francesa manté oberta la investigació.