Vídeos virals
Una nena del Texas salva la vida del seu germà que s'ennuegava
Leah va actuar de forma ràpida i precisa i va realitzar la maniobra d'Heimlich
Una nena ha aconseguit salvar la vida del seu germà quan aquest va començar a ennuegar-se. La menor, identificada com a Leah, havia estat formada per la seva mare en la maniobra d'Heimlich i va actuar de manera immediata per desobstruir les vies respiratòries del germà. El nen es troba fora de perill després de l’incident, que ha posat en relleu com la formació bàsica en primers auxilis pot salvar vides fins i tot a edats molt primerenques.