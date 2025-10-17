VÍDEOS VIRALS
Un home orina a l'altar de Sant Pere del Vaticà
El Papa Lleó XIV va ordenar un ritual penitencial i de reparació per santificar de nou el lloc sagrat
Imatge surrealista a la basílica de Sant Pere del Vaticà. Un home puja a l'altar de la Confessió, s'abaixa els pantalons i orina davant la mirada atònita dels turistes que hi havia. Els fets van passar en plena missa i l'home va poder saltar les tanques de seguretat que envolten l'icònic baldaquí de Gian Lorenzo Bernini que presideix l'altar. Davant del que es considera una profanació d'un dels espais més sagrats de l'Església, el Papa Lleó XIV va ordenar un ritual penitencial i de reparació per santificar de nou l'altar. L'home va quedar detingut a la Gendarmeria del Vaticà.