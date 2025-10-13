VÍDEOS VIRALS

Greus inundacions al sud de Catalunya

Els forts aiguats han provocat registres de més de 300 litres

Greus inundacions al sud de Catalunya.
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les pluges torrencials que han descarregat al sud de Catalunya, especialment al Montsià, han deixat registres de més de 300 litres. La tempesta ha desbordat rius, ha inundat zones urbanes i ha arrossegat cotxes i material divers, com es pot veure en el vídeo gravat al poble de Godall. Els aiguats també han provocat talls a l'AP-7 i diverses carreteres, així com dels trens que uneixen Barcelona amb València. Tot i les imatges espectaculars, no consten ni morts ni desapareguts.

