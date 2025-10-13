VÍDEOS VIRALS
Greus inundacions al sud de Catalunya
Els forts aiguats han provocat registres de més de 300 litres
Les pluges torrencials que han descarregat al sud de Catalunya, especialment al Montsià, han deixat registres de més de 300 litres. La tempesta ha desbordat rius, ha inundat zones urbanes i ha arrossegat cotxes i material divers, com es pot veure en el vídeo gravat al poble de Godall. Els aiguats també han provocat talls a l'AP-7 i diverses carreteres, així com dels trens que uneixen Barcelona amb València. Tot i les imatges espectaculars, no consten ni morts ni desapareguts.