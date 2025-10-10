Vídeos virals
Un home es prova una jaqueta resistent a ganivets
El vídeo ha generat debat entre els usuaris sobre la seguretat de la peça
Un vídeo que circula a les xarxes socials s’ha fet viral en mostrar un home provant una jaqueta dissenyada per resistir punyalades. En les imatges, l’home es posa la peça i demostra que els ganivets no aconsegueixen traspassar-ne el teixit. El vídeo ha despertat curiositat i debat entre els usuaris sobre la seguretat i l’eficàcia d’aquest tipus de roba protectora.