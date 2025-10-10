Vídeos virals
El festival de fanalets del desert del Mojave encèn el cel de Las Vegas
L'esdeveniment reuneix cada any visitants de diferents parts del món
El desert del Mojave, a prop de Las Vegas (Estats Units), s’ha convertit novament en l’escenari del festival de fanalets més gran del món. L’esdeveniment reuneix cada any milers de participants que alliberen fanalets lluminosos que s’enlairen lentament cap al cel nocturn. Els vídeos del moment s’han fet virals a les xarxes socials. El festival ha concentrat visitants de diferents parts del món que busquen viure l’experiència de deixar volar un fanalet.