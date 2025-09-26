VÍDEOS VIRALS
La carretera s'enfonsa a Bangkok
El forat té uns 30 metres de diàmetre i 50 de profunditat
Un forat d'uns 30 metres de diàmetre i 50 metres de profunditat s'ha obert al centre de la capital tailandesa, Bangkok, sense causar víctimes. El forat ha engolit cotxes i pals elèctrics i ha obligat a evacuar desenes de pacients d'un hospital pròxim pel risc d'enfonsament del terreny. L'administració de Bangkok creu que "la causa ha estat un moviment de terra i l'acumulació d'aigua subterrània a la unió entre el túnel i el mur de l'estació".