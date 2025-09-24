Vídeos virals
La queixa de Trump sobre les escales mecàniques de l'ONU
El president dels Estats Units va assegurar durant el discurs que Melania "casi cau"
L'escala mecànica de l'ONU va 'decidir' aturar-se just quan el president dels Estats Units, Donald Trump, i la Primera Dama, Melania Trump, procedien a pujar per dirigir-se a l'Assemblea General. Una imatge que ha donat la volta al món i que ha provocat les queixes del president.
Durant el discurs, Trump va queixar-se sobre aquest episodi, assegurant que Melania "casi cau", i va mencionar problemes amb el teleprompter. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va publicar a X, que hi ha una investigació en marxa del Servei Secret dels Estats Units per esclarir els fets.