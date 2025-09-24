Vídeos virals
Una dona passeja un colom a Torrevieja
A les imatges es veu com l'animal porta una corretja de gos
Una escena insòlita gravada a Torrevieja s’ha fet viral a les xarxes socials. Una usuària de TikTok va captar una dona passejant un colom amb arnés i corretja, de la mateixa manera que es fa habitualment amb els gossos.
Les imatges han despertat tota mena de reaccions i opinions entre els usuaris. Alguns consideren que podria tractar-se d’un cas de maltractament animal, argumentant que l’ocell hauria de poder volar lliurement. D’altres, en canvi, apunten que el colom podria tenir una ala malmesa i que la dona simplement l’estaria cuidant.