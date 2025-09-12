Vídeos virals
Un home salta des del Crist Redemptor
Segons alguns mitjans la policia està investigant el cas per detenir l'implicat
Un home va protagonitzar un acte arriscat i il·legal al Brasil després de saltar amb paracaigudes des del Crist Redemptor de Rio de Janeiro. L’individu va escalar fins a la mà dreta de l’emblemàtica estàtua per llançar-se en un salt base, una pràctica extrema que consisteix a saltar des d’estructures fixes. El moment va ser enregistrat per un guia turístic que es trobava a la zona i les imatges s’han difós ràpidament a les xarxes socials i mitjans locals.
Segons recullen diversos mitjans de comunicació, la policia brasilera ha obert una investigació per identificar el responsable del salt i un altre home que presumptament també hi estaria implicat.