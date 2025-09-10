Tecnologia
Arriben els nous Iphone
Apple posa a la venda el model 17 i l'Air
L'Iphone 17 i l'Iphone Air són les noves estrelles del mercat tecnològic. Apple ha presentat quatre models nous de telèfons mòbils que es poden reservar a partir d'aquest divendres i que estaran físicament a les botigues a partir del 19 de setembre.
Els nous Iphone s'ofereixen en el model 17, 17 Pro i 17 Pro Max de la gama més avançada i apareix l'Iphone Air com l'aposta més lleugera d'Apple. Es tracta del mòbil d'Apple més prim, amb només 5,6 mil·límetres de gruix i fet amb titani, amb una pantalla de 6,5 polzades.
La marca destaca les prestacions de les càmeres, el disseny de la part posterior, el nou processador i la gama de colors que s'ofereixen dels nous mòbils i informen que tots els models només seran amb eSIM, sense safata física de SIM. Els telèfons tenen un preu inicial de 959 euros per a l'Air, de 1.319 euros per al Pro i el Pro Max es pot comprar a partir de 1.469 euros.