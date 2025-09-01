Vídeos virals
Corea del Sud desplega policies fets amb holograma a Seül
L'objectiu és evitar delictes
El govern de Corea del Sud ha desplegat una divisió de policies fets amb hologrames per la ciutat de Seül. El policia fet amb holograma recorda als vianants que la zona on es troben disposa de càmeres de seguretat. La innovadora iniciativa pretén evitar delictes i posar més seguretat als carrers de la capital, i sembla que ho ha aconseguit, ja que segons la comissaria del districte on es va posar l'holograma, l'octubre passat, els delictes en aquella zona han baixat un 22% respecte a altres anys.