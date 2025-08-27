Vídeos virals
Un helicòpter antiincendis s'estavella a un llac
Els fets van tenir lloc a Finisterre, França
Un helicòpter antiincendis es va estavellar a un llac situat a Finisterre, França, mentre efectuava una maniobra per carregar aigua. L’aparell no hauria calculat correctament la distància amb la superfície de l’aigua, fet que va provocar que toqués el llac i acabés caient. Segons va informar la prefectura local, a l’interior de l’helicòpter hi viatjaven el pilot i un bomber, que van aconseguir sortir per pròpia iniciativa i nedar fins a la vora sans i estalvis.