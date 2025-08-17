VÍDEOS VIRALS
Un grup de caçadors d'huracans entren a l'ull de la tempesta
La tempesta, coneguda amb el nom d'Erin, ha passat de categoria 1 a 5 en només 24 hores
Un grup de caçadors d'huracans de l'oficina nacional de l'administració Oceànica i Atmosfèrica s'han endinsat dintre la tempesta fins a entrar a l'ull de l'huracà. La tempesta, coneguda amb el nom d'Erin, es troba a l'oceà Atlàntic i en només 24 hores ha passat de categoria 1, amb vents de 120 quilòmetres per hora, a categoria 5, amb vents que poden superar els 250 quilòmetres per hora.