VÍDEOS VIRALS
Les flames cremen un poble sencer a Castella i Lleó
El foc ha calcinat més de 37.000 hectàrees
El poble de Palacios de Jamuz, a la província de Zamora, Castella i Lleó, ha estat arrasat per les flames. L'incendi, que va començar al bosc i es va estendre ràpidament, ha arribat al poble i ha cremat les cases dels veïns. Els bombers, tal com es pot apreciar en el vídeo, intenten tirar aigua per apagar-les, però tal com comenta un d'ells, "no l'hem pogut parar perquè es propaga per totes les bigues de fusta".
El foc ha cremat més de 37.000 hectàrees, fet que l'ha convertit en el més extens d'Espanya des que es tenen registres. Les flames han provocat la mort de dues persones.