VÍDEOS VIRALS
Xoc entre un destructor i un vaixell de la guàrdia costanera Xina
Les dues embarcacions perseguien un barco de bandera filipina en una zona en disputa
Un vaixell de guerra de l'armada xinesa ha xocat contra una altra embarcació de la guàrdia costanera de Pequín quan perseguien un vaixell de la guàrdia filipina al mar del sud de la Xina. L'incident ha tingut lloc a prop de l'atol de la mar de la Xina Meridional, una zona disputada entre els dos països. L'impacte ha provocat la destrucció de la proa del vaixell de la guàrdia costanera de Pequín.