Vídeos virals
Rescaten un cavall desbocat a Sanlúcar
L'incident es va produir en la jornada d'inauguració de les tradicionals carreres que es fan a la població gaditana
Les tradicionals carreres de cavalls que se celebren a Sanlúcar de Barrameda, a Cadis, van començar ahir amb un gran ensurt. Un cavall desbocat, sense genet, corria per la riba del mar, molt a prop dels espectadors , per acabar a l'aigua, totalment desorientat. Un equip de GEAS de la guàrdia civil va acudir al rescat de l'euga, que va aconseguir rescatar-la.