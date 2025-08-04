Vídeos virals
Un avió aterra d'emergència per l'impacte d'un ocell
L'aparell, de la companyia Iberia, es va veure obligat a tornar a Madrid
Un avió de la companyia Iberia, que feia la ruta entre Madrid i París, es va veure obligat a aterrar d'emergència després d'impactar contra un ocell de grans dimensions, minuts després d'enlairar-se. L'aparell va haver de tornar a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas pels danys causats per l'impacte. Tant els passatgers com la tripulació van resultar il·lesos.