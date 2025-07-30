Vídeos virals
L'aigua puja 1,3 metres a un port del Japó després del terratrèmol a Rússia
El país ha evacuat més de 2 milions de persones per l'alerta de tsunami
L'aigua al port de Kuji, al Japó, ha pujat més d'1,3 metres després del terratrèmol a la península russa de Kamtxatka, de magnitud 8,8 -un dels més forts mai registrats-. El nivell del mar ha començat a pujar i baixar, fins que ha arribat a augmentar més d'un metre, provocant petites inundacions als carrers pròxims al port. El Japó ha evacuat més de 2 milions de persones per l'alerta de tsunami.