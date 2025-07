Incendi a l'escenari del festival Tomorrowland

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'escenari del festival de música electrònica Tomorrowland es va cremar mentre finalitzava el seu muntatge. Els treballadors estaven acabant d'ultimar els preparatius per la inauguració del festival quan de sobre es va encendre una part de l'escenari i el foc va devorar, en poca estona, el conjunt de l'estructura metàl·lica. Els organitzadors del mític festival belga han anunciat que es treballa en un nou escenari a correcuita per garantir que els milers de persones assistents puguin gaudir, un any més, de l'espectacle.