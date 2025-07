Un elefant intenta impedir que el cuidador marxi després de ser acomiadat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'elefant Lucky s'ha fet viral per intentar aturar la marxa del seu cuidador. L'home havia vist néixer i créixer l'animal, però el parc nacional, situat a Cambodja, l'ha acomiadat. Aquest fet no ha estat acceptat per l'elefant que s'ha intentat interposar en el camí del cuidador per evitar que marxés, després de 26 anys al servei dels animals.