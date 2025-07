Un pare salta des d'un creuer per salvar a la filla que havia caigut al mar

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un pare va saltar al mig de l'oceà des d'un creuer de Disney el diumenge passat, segons diversos testimonis. L'home no va dubtat a tirar-se al mar per salvar la seva filla, que va caure des de la quarta coberta del vaixell, quan tornava als Estats Units, després d'un trajecte per les Bahames. Els membres de la tripulació del Disney Dream, amb una petita embarcació, van rescatar el pare i la filla sans i estalvis.