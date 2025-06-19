Vídeos virals
La guàrdia civil rescata un gos que va caure en una séquia
L'animal es va escapar de casa i va quedar atrapat
Un agent de la Guàrdia Civil no va dubtar a llençar-se a l’aigua per rescatar un gos que havia caigut en una séquia, a la localitat d’Alzira, a la comarca valenciana de la Ribera Alta. L’animal, que s’havia escapat del domicili del seu propietari, va quedar atrapat i no podia sortir pel seu propi peu, fet que va motivar la intervenció dels serveis de seguretat. L’actuació es va resoldre amb èxit i l’animal va ser retornat, sa i estalvi, al seu amo.