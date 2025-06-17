Vídeos virals
Uns turistes trenquen una obra d'art a Verona
L'obra, denominada com la cadira de Van Gogh, és una peça d'incalculable valor i està recoberta de centenars de cristalls de Swarovski
Una parella va trencar una obra d'art del museu Palazzo Maffei de Verona a Itàlia. En les imatges, captades per les càmeres de seguretat, es veu com l'home posa juntament amb la cadira, fent el gest d'asseure's, quan rellisca, caient sobre la peça, provocant el trencament de dues potes i del seient principal. L'obra, denominada com la cadira de Van Gogh, és una peça d'incalculable valor i està recoberta de centenars de cristalls de Swarovski.