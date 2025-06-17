Vídeos virals
Israel bombardeja la televisió iraniana en directe
En el vídeo es pot veure com la presentadora està presentant el telenotícies quan cauen els míssils
El foc creuat entre Israel i l'Iran ha tornat a deixar imatges impactants. Les bombes israelianes van caure sobre l'edifici de la televisió iraniana. En el vídeo, es pot veure com la presentadora es troba en directe durant el telenotícies, quan els míssils impacten sobre l'edifici, fent caure part del sostre i obligant la treballadora a sortir corrents.