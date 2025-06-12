Vídeos virals
Un avió d'Air India s'accidenta
A l'interior hi viatjaven 242 persones, que segons alguns mitjans, haurien mort
Un avió d'Air India, que sortia en direcció a Londres aquest matí, s'ha estavellat durant l'enlairament en una zona residencial de metges, molt propera a l'hospital de l'Índia. A l'interior hi viatjaven 242 persones que haurien mort, segons ha informat el mitjà News18, dels quals 53 eren britànics. "Els meus pensaments estan amb els passatgers i les seves famílies en aquest moment profundament angoixant", ha declarat el primer ministre Keir Starmer en un comunicat.