Vídeos virals
La guàrdia civil rescata a un cadell de guineu en les obres de l'AVE a Almeria
Els agents van actuar ràpidament i el van tornar al seu hàbitat natural
Un petit cadell de guineu es va veure atrapat en les obres de l'AVE a Níjar, Almeria. Els agents de la guàrdia civil van actuar ràpidament per poder rescatar l'animal i tornar-lo al seu habitat natural en perfectes condicions. El cos de seguretat recorda la importància de respectar els espais naturals i de col·laborar davant qualsevol situació que pugui posar en perill els animals silvestres.