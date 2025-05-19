Vídeos virals
Aficionats del Sant Andreu apedreguen el bus del Rayo Majadahonda
Els fets es van produir després de la tornada de semifinals per l'ascens a Primera RFEF
Els aficionats del Sant Andreu no es van prendre massa bé la derrota del seu equip, a la tornada de semifinals per l'ascens a Primera RFEF. Durant la sortida dels jugadors del Rayo Majadahonda del Narcís Sala, els més radicals van decidir apedregar el bus de l'equip madrileny, trencant els vidres del vehicle i podent provocar algun accident més greu.