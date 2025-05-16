Vídeos Virals
Quatre jugadors del Barça agafen el bicing durant la celebració de la Lliga
Dani Olmo, Eric Garcia, Íñigo Martínez i Pedri van anar a visitar a Ferran Torres que es trobava a l'hospital
El FC Barcelona va aconseguir el seu 28è títol de Lliga al camp de l'Espanyol i els jugadors van poder celebrar-ho al vestidor, i al carrer. Tots menys Ferran Torres, que es trobava a l'hospital operat d'apendicitis. Per aquest motiu, durant la celebració del campionat, Íñigo Martínez, Dani Olmo, Pedri i Eric Garcia van agafar el bicing de Barcelona per anar a visitar-lo a l'hospital, deixant una de les imatges de la nit.