Una baralla entre dues marmotes obliga a aturar els cotxes a una autovia xinesa

Els conductors no van dubtar a gravar una escena surrealista

Una inesperada baralla a una autovia xinesa va obligar a aturar el trànsit. Dues marmotes van protagonitzar una 'batalla campal' al mig de la carretera, davant de la mirada dels conductors que no van dubtar a gravar una escena surrealista. Els presents van observar les dues protagonistes en silenci, sense tocar el clàxon i respectant la natura.

