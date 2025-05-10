VÍDEOS VIRALS
Espectacular incendi en una nau de productes químics a Vilanova i la Geltrú
La columna de fum ha obligat a confinar cinc municipis catalans
L'incendi en una nau de productes químics per a piscines a Vilanova i la Geltrú ha obligat a confinar 150.000 persones a les localitats de Vilanova, Roquetes, Cubelles, Cunit i Calafell. Les flames s'han propagat en una nau on hi ha 70 tones de pastilles de clor, que és el que ha generat un núvol tòxic. El foc ha començat a quarts de tres de la matinada i no consten ferits, mentre els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi.