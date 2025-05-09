Vídeos virals
Espectacular incendi a un túnel de l'AP-7
Les flames s'haurien provocat per un accident entre un camió i un cotxe
Un espectacular incendi s'ha produït aquest matí en el túnel de l'AP-7 (o Autopista del Mediterrani) al seu pas per Pilar de la Horadada a Alacant. Segons informen alguns mitjans locals, i a falta de confirmació oficial, el foc s'hauria provocat per un accident entre un cotxe i un camió. L'incident ha obligat a tallar la circulació pel túnel, fet que ha provocat retencions.