Dos morts i prop de 1.800 evacuats per les inundacions a Petra

La ciutat història ha experimentat fortes pluges

Inundacions a Petra
La ciutat històrica de Petra, a Jordània, ha viscut unes inundacions poc freqüents, que han provocat que es formessin "cascades" i inundessin part del patrimoni. Dos turistes belgues han mort i prop de 1.800 persones han hagut de ser evacuades a causa de la crescuda sobtada de diversos rius a la regió de Shobak, després de les fortes pluges registrades aquests darrers dies.

