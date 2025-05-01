Vídeos virals
Rescaten una dona disfressada de sirena a punt d'ofegar-se durant un show
La dona es trobava dins d'una peixera gegant quan va patir un atac d'hipoglucèmia
Una dona disfressada de sirena va viure un agònic moment mentre realitzava un show a un lloc de Taiyuan, a la Xina. La dona es trobava dins una peixera gegant quan, de sobte, es desmaia, causant alarma entre el públic. La ràpida acció d'un company, que aconsegueix treure-la cap a la superfície, va ser clau per salvar-li la vida. Segons mitjans locals, la 'sirena' va patir un atac d'hipoglucèmia que va provocar-li signes d'asfíxia.